- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه بالكامل خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 1.02 درهم، والذي يقابل مستوى مقاومته الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.995 درهم، مخترقا بذلك خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستويات اقل قد تصل الى 0.97 درهم كمستوى اول ثم 0.94 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.02 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.01 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر العربية للطيران (AIRARABIA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.