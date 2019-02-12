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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الانخفاض خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.45 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.46 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.41 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.47 رهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.45 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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