شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.7077 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7062 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7083، بينما حقق الأدنى له في ستة أسابيع عند 0.7054.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلي ما قيمته 4 مقابل 3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.0%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين (أكبر شريك تجاري لاستراليا) في بكين خلال الأسبوع الجاري.