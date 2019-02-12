شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع صندوق التنمية الزراعية بغرفة الشرقية غدا والان نبدء بالتفاصيل

تُنظم غرفة الشرقية، غدا الأربعاء، لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية، منيـر السهلي، برجال وسيدات الأعمال من المستثمرين في القطاع الزراعي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، الساعة الواحدة ظهرًا.

ويهدف اللقاء، الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء للعام الجاري برئاسة طلال الرشيد، إلى تعريف المستثمرين والمزارعين والصيادين والمهتمين بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، بدور صندوق التنمية الزراعية وآليات دعمه للمشاريع الزراعية ومساهمته في رفع نسبة الإقراض والتمويل للمشاريع المستخدمة للتقنيات الزراعية الحديثة، وكذلك مستهدفاته في تحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وسُبل حلها.

ويذكر أن المملكة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي وأنها حققت قفزات تنموية كبيرة كمًا ونوعًا في مختلف مجالاته، وأصبح يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتاحة للاستهلاك المحلي.