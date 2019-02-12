شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع صندوق التنمية الزراعية بغرفة الشرقية غدا والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف اللقاء، الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء للعام الجاري برئاسة طلال الرشيد، إلى تعريف المستثمرين والمزارعين والصيادين والمهتمين بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، بدور صندوق التنمية الزراعية وآليات دعمه للمشاريع الزراعية ومساهمته في رفع نسبة الإقراض والتمويل للمشاريع المستخدمة للتقنيات الزراعية الحديثة، وكذلك مستهدفاته في تحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وسُبل حلها.
ويذكر أن المملكة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي وأنها حققت قفزات تنموية كبيرة كمًا ونوعًا في مختلف مجالاته، وأصبح يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتاحة للاستهلاك المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مع صندوق التنمية الزراعية بغرفة الشرقية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.