شكرا لقرائتكم خبر عن 11 % من مخالفات بطاقة اقتصاد الوقود بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتصدرت منطقة نجران القائمة في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18%، ثم منطقة جازان بنسبة 15%، وجاءت المنطقة الشرقية بالمركز الثالث، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتي الحدود الشمالية والباحة رصد أي مخالفات.
وتنوعت المخالفات المرصودة حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية قائمة أبرز المخالفات في 57 منشأة، تلاها وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود في 16 منشأة، وعدم وجود البطاقة على السيارة في 10 منشآت، بينما رصد الفريق الرقابي وجود 8 منشآت مخالفة وضعت البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة، فيما رصد الفريق بطاقة تالفة أو ممزقة في 8 منشآت أخرى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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