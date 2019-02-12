شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاع مستثمرين فلبينيين على الفرص الاستثمارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الخالدي على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الفلبين، مشيرا إلى نمو العلاقات البينية بين البلدين.
وقال الخالدي خلال اللقاء: من المتوقع أن تنمو بشكل أكبر في السنوات المقبلة في ظل التطورات التي تشهدها المملكة في إجراءات الاستثمار في ظل رؤية المملكة 2030 التي تنبئ بعصر جديد من التنمية الاقتصادية في السعودية.
من جهته، أوضح ايستومو أن العلاقات الثنائية بين المملكة والفلبين تشهد تطورا ملحوظا في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الوفد التجاري قدم مجموعة من الخدمات والمنتجات مثل خدمات القطاع اللوجستي ومستحضرات التجميل والموضة، بالإضافة إلى الفواكه الطازجة مثل الموز والخضراوات ومياه جوز الهند والأسماك والحلويات، وأنواع مختلفة من المواد العشبية.
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