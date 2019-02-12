شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي تطلق حملتها السنوية للعناية بصحة الأسنان والان نبدء بالتفاصيل
الحملة السنوية، التي يصممها وينفذها مجموعات من الطلبة والطالبات وترعاها المراعي، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاهتمام بصحة الأسنان بين طلبة المدارس، وتدريبهم على الطرق الصحيحة للعناية بأسنانهم.
وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير العلاقات العامة بالمراعي إن هذه الحملة تأتي ضمن منظومة برامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، التي تُعنى في أحد جوانبها بالتوعية الصحية وتعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية صحة الفم والأسنان.
فيما ثمنت الدكتورة سلوى السدحان الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود جهود شركة المراعي في رعاية الأنشطة والفعاليات الصحية، التي من شأنها رفع التوعية الصحية بين أفراد المجتمع. وبيَّنت أن هذه الحملات التطوعية تعد مثالا ناجحا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين القطاع التعليمي في المملكة والقطاع الخاص.
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