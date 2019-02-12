شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مستويات لإطارات سليمة أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أشار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» إلى أن بطاقة الطاقة الخاصة بالإطارات، توضح ستة مستويات لمقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، وأفضلها هو «ممتاز»، والأخير «سيئ جدًا»، فيما تتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى «لون» وآخر من مستويات مقاومة الدوران بين 1.5%، إلى 2%. كما تعرف البطاقة مصطلح «التماسك على الأسطح الرطبة» بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل.

وشدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» على أن اختيار الإطارات المناسبة للمركبة، بحسب توصيات الشركة الصانعة، يقلل قدر الإمكان من استهلاك الوقود على المدى البعيد.

وقسم البرنامج أنواع الإطارات من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، إلى قسمين، للمفاضلة بينهما أثناء الشراء: القسم الأول يختص بكفاءة الطاقة، والثاني بقدرة الإطار على التماسك على الأسطح الرطبة، موضحًا أن ذلك التقسيم جاء في ثنايا بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات.