شكرا لقرائتكم خبر عن السندات السعودية تتقدم الإصدارات الخليجية في 2018 وتسجل 107 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

تصدّرت المملكة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في عام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 28.51 مليار دولار (107 مليارات ريال) أو 31% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 22 إصدارا، تليها الإمارات 27.04 مليار دولار، ثم باقي دول الخليج، وفقا لما جاء في تقرير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018.

» الإصدارات الخليجية

وأبان التقرير الذي أصدره «المركز» أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات الشركات قد بلغ 153.74 مليار دولار في عام 2018، بتراجع قدره 12% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2017.

» الإصدارات السيادية والشركات

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وخلال العام 2018، واصلت الإصدارات السيادية سيطرتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 50.3% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 46.19 مليار دولار، مقارنة مع 65.28 مليار دولار في عام 2017. وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات بنسبة 17.19% إلى 45.68 مليار دولار، مقارنة مع 38.98 مليار دولار في عام 2017.

وأصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة إجمالية 23.88 مليار دولار منها 10.88 مليار دولار (48.78 ريال سعودي) من خلال إصدارات مقومة بالعملة المحلية و13 مليار دولار من إصدارات مقومة بالدولار الأمريكي. وبلغت إصدارات حكومة قطر 12 مليار دولار ذات استحقاقات خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة. ومن جهة أخرى بلغت إصدارات الحكومة العمانية 8 مليارات دولار والبحرين والشارقة بقيمة 1 مليار دولار لكل منهما، أما بالنسبة لحكومة الكويت فلم تقم بأي إصدار في العام 2018.

» السندات مقابل الصكوك

وبلغت إصدارات السندات التقليدية 68.09 مليار دولار أو ما نسبته 74.11% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، علما بأن إصدار السندات التقليدية تراجع بنسبة 16.4% مقارنة بالعام 2017. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 4.10% لتبلغ 23.78 مليار دولار، مقارنة مع مستواها في العام السابق، ومثلت 25.89% من الإصدارات في 2018.