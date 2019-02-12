شكرا لقرائتكم خبر عن باركيندو: «أوبك» لا تتلاعب بالأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط وذلك عندما سُئل أمس الاثنين عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط أوبك. وأضاف «دمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك». (رويترز)

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