14.7 % نسبة تراجع الهجمات الإلكترونية في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة بنسبة 14.7% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 29 هجمة، في مقابل 34 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018، وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات. وكانت آثار 23 هجمة شديدة، أو حادة و4 هجمات منخفضة، وهجمتين متوسطتين، وكانت أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي هي نقطة ضعف في أجهزة الأمان المعدلة «سيسكو إيه إس إيه» وهو إشعار متقدم عن نقطة ضعف قد تتسبب بهجمات تعطيل الخدمة، إضافة إلى عمليات تستهدف تقمص نظام أسماء النطاقات.

وذكرت البيانات إن إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 6 منذ بداية العام الجاري، منها فحصا ثغرات و4 اختبارات اختراق، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 25186 في إمارة دبي و9628 في أبوظبي و5077 في الشارقة و5207 في مدينة العين و1381في عجمان و524 في الفجيرة و25 في رأس الخيمة.

وقدمت الهيئة عدة نصائح توعوية تضمنت ضرورة إغلاق الأجهزة، سواء كانت حواسب لوحية، أو هواتف ذكية، وعدم تركها من دون مراقبة، مشيرة إلى أن استخدام كلمة مرور مكونة من 8 رموز ليس كافياً، مع ضرورة استخدام كلمات مرور مختلفة لمختلف الحسابات الإلكترونية.