«يورونكست» ترفع قيمة عرض شراء بورصة أوسلو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة يورونكست، التي تدير عدة بورصات أوروبية، أمس الاثنين: إنها رفعت من قيمة العرض المقدم للاستحواذ على بورصة أوسلو، في محاولة للتغلب على منافستها «ناسداك» الأمريكية.

وذكر موقع أي 24 النرويجي المعني بالشؤون المالية أن قيمة العرض الآن تبلغ 6.79 مليار كرون (782 مليون دولار).

ويعد هذا العرض الجديد أعلى من العرض الذي قدمته شركة ناسداك الأمريكية في 30 كانون الثاني/يناير الماضي للاستحواذ على بورصة أوسلو.

وتبلغ قيمة عرض ناسداك 770 مليون دولار، حيث كانت أعلى بنسبة 5 % من العرض الأولي الذي قدمته يورونكست في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويشار إلى أن شركة يورونكست تدير بورصات في أمستردام ولندن ودبلن ولشبونة ولندن وباريس. (د ب أ)