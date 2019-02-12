«أديا» يحافظ على مركزه الثالث بين أكبر الصناديق السيادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على صدارته لقائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ليحل في المرتبة الثالثة عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 697 مليار دولار(2.5 تريليون درهم)، بعد أن أضاف 14 مليار دولار (51 مليار درهم ) منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية.

وضمت القائمة أيضاً صندوقين من الإمارات ضمن قائمة الصناديق ال 20 الأكبر على مستوى العالم، وهما «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، التي حلّت في المركز الثالث عشر عالمياً، بأصول بلغت 233.8 مليار دولار (853 مليار درهم)، تلتها شركة «مبادلة للاستثمار» في المركز ال 14 بأصول 226 مليار دولار (825 مليار درهم).