شكرا لقرائتكم خبر عن «توتال» ملتزمة بالتنقيب في قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال أمس الاثنين إن الشركة ملتزمة بمواصلة أعمال التنقيب في قبرص، في إطار حملة تنقيب كبيرة لعام 2019 تركز على مناطق معروفة باحتوائها على مستويات تجارية من النفط والغاز.

(رويترز)

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