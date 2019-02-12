«دبي للاستثمار»: قيمة صفقة «جلوبال فارما» سرية وغير جوهرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت شركة «دبي للاستثمار» بأن التقييم الذي تم بموجبه الاستحواذ على «جلوبال فارما» يعتبر سرياً ويخضع لموافقة البائع، ولذلك لم يتم الكشف عنه.

وأوضحت في إفصاح لسوق دبي المالي أن تأثير الصفقة في البيانات المالية الموحدة لا يزال قيد التقييم ولا يتوقع أن يكون جوهرياً، منوهة بأنه سيتم الكشف عنه في البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

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جاء ذلك في إطار إعلانها السابق بخصوص استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66% في شركة «جلوبال فارما».

وقالت الشركة إنها تملك سيولة نقدية وتسهيلات ائتمانية غير مستخدمة سيتم استعمالها لتمويل هذا الاستحواذ.

وشددت على أن إعادة شراء حصة في «جلوبال فارما» يتماشى مع استراتيجيتها الرامية لتعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه قد تم بيع حصتها في شركة «جلوبال فارما» في عام 2014 مقابل 103 ملايين دولار.