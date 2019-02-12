68 مليوناً تداولات «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7% إلى مستوى 5046.46 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية كافة، باستثناء قطاع الصناعة.

شهد السوق تداول 32 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 167.6 مليون درهم، نفذت من خلال 1518 صفقة، وجرى تداول أسهم 21 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة.

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وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 68 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.92%، مغلقاً عند 15 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 33.65 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.35% ليغلق عند 16.9 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري الذي استقطب سيولة بقيمة 20 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.21% إلى 9.37 درهم.

وسجل سهم سيراميك رأس الخيمة الارتفاع الأكثر بنسبة 4.37% إلى 1.91 درهم، ثم سهم أدنوك للتوزيع، وارتفع 1.8% عند 2.26 درهم، تبعه سهم بنك رأس الخيمة الوطني، بصعوده 1.23% إلى 4.1 درهم.

فيما كان أكبر الخاسرين سهم الخليج الاستثمارية؛ بتراجعه 9.33% إلى 1.36 درهم، تلاه سهم ميثاق للتأمين التكافلي، ونزل بنسبة 8.39% ليغلق عند 0.66 درهم، ثم سهم الواحة كابيتال منخفضاً 8.02% عند 1.49 درهم.