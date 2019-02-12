«أبوظبي العالمي» يقترح تعديلات على أنظمة مكافحة غسل الأموال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

طرح سوق أبوظبي العالمي،أمس، ورقة استشارية حول تعديلات مقترحة على أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقد صممت التعديلات المقترحة على أنظمة السوق الحالية لمواجهة غسل الأموال، لتتماشى مع التعديل الجديد على القوانين الاتحادية في الدولة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكما تأتي في إطار مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية في شأن مواجهة غسل الأموال.

ويولي السوق أهمية كبيرة في الحفاظ على إطار تنظيمي متكامل لكافة المؤسسات المالية والشركات الأخرى. حيث إن الإطار التنظيمي المالي لسوق أبوظبي العالمي يدعم جهود دولة الإمارات في مجال محاربة الجرائم المالية. وسيترتب على كافة المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي أسس إدارة منع الجريمة المالية في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية كغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بمعايير الامتثال والإبلاغ الضريبي الدولية.