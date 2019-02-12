56.57 مليون سيولة على «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.32% عند مستوى 2496.35 نقطة، مع نزول جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

شهد السوق تداول 130.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 211.57 مليون درهم، نفذت من خلال 2765 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة.

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وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات بقيمة 56.57 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.5% إلى 3.93 درهم، تلاه سهم (جي إف إتش) بسيولة بقيمة 24.38 مليون درهم، ونزل بنسبة 4.13% إلى 0.99 درهم، ثم سهم دبي للاستثمار بتداولات ب23.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 5.98% إلى 1.1 درهم.

وسجل سهم أريج الارتفاع الأكثر بنسبة 8.26% مغلقاً عند 1.31 درهم، تلاه سهم إعمار مولز وارتفع 2% إلى 1.52 درهم، ثم سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان وارتفع 1.91% ليغلق عند 0.479 درهم.

وفي المقابل كان أكبر الخاسرين سهم الاتحاد العقارية، وانخفض بنسبة 7.44% إلى 0.36 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار، ثم سهم تكافل الإمارات وهبط بنسبة 5.38% إلى 0.475 درهم.