«أبوظبي الأول» الأفضل بمواجهة «التغير المناخي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صُنف بنك أبوظبي الأول، كأفضل مؤسسة مالية في دولة الإمارات من حيث الالتزام بمواجهة تحديات التغير المناخي؛ حيث حصل البنك على تصنيف B من برنامج «سي دي بي» للكشف عن انبعاثات الكربون، تقديراً لالتزامه بالإفصاح عن أدائه لمواجهة التحديات المناخية والبيئة، ليكونالمؤسسة المالية الإماراتية الأعلى تصنيفاً .

ويدير برنامج «سي دي بي»، المعروف سابقاً باسم مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون، برنامجاً للإفصاح عن نسب الانبعاثات الكربونية، حيث يعتمده بنك أبوظبي الأول لقياس تأثير البصمة الكربونية لأعماله على البيئة بهدف تتبعها وإدارتها. ويضم البرنامج «سي دي بي» شبكة من المستثمرين والشركات المختلفة التي تدير أصولاً بقيمة 100 تريليون دولار.