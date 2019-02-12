رأس الخيمة تستضيف مؤتمر «الاستثمار الفندقي» في إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تستضيف رأس الخيمة من 9 - 11 أبريل المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» بمشاركة أكثر من 900 من مالكي الفنادق والمستثمرين والمطورين، بهدف تعزيز العلاقات الحالية وتأسيس العلاقات الجديدة مع رواد صناعة الضيافة والاستثمار.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «فعاليات المؤتمر تعكس جهودنا المتواصلة للعمل مع كافة الشركاء في تسريع وتيرة النمو في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها لاستضافة المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في بيئة تحافظ على النمو المستدام، وبما يتفق مع أهدافنا الرامية إلى استقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021 وما يصل إلى 3 ملايين زائر بحلول عام 2025».