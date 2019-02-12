شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «ميلينيوم بلايس مارينا» النصف الأول 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت فنادق ومنتجعات «ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا» علامتها الجديدة «ميلينيوم بلايس» كإضافة لمحفظتها في علامات الضيافة. ومن المقرر أن يتم افتتاح فندق «ميلينيوم بلايس» في النصف الأول من 2019 في منطقة مرسى دبي. يضم الفندق 453 غرفة وجناحاً تطل على مرسى دبي وجزيرة النخلة.ويسمح موقع الفندق الاستراتيجي للضيوف الوصول إلى ممشى المارينا وشاطئ جميرا ومحطة المترو القريبة سيراً على الأقدام.

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