الكشف عن المرحلة الثالثة من فلل «إكسبو جولف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «إعمار» عن المرحلة الثالثة من فلل «إكسبو جولف» عبر مجموعة محدودة من الفلل الراقية التي تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بجوار ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة.

وتضمن المرحلة الثالثة عوائد قوية على الاستثمار وقيمة كبيرة على المدى الطويل، حيث كشفت دراسات أعدتها «الجمعية الأمريكية الوطنية للعقارات» أن القرب من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%.

وتتميز وحدات «فلل إكسبو جولف» بمعايير بأسعارها التنافسية التي تبدأ 999.888 درهماً. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من خطط سداد مرنة مع أقساط شهرية ميسّرة على مدى خمس سنوات. وتستعد «إعمار» للبدء بتسليم الوحدات السكنية في «إعمار الجنوب» خلال العام الحالي. وتعتبر الفلل خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق «دبي الجنوب» التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية. كما يبعد المجمع 30 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة بجبل علي، و50 دقيقة عن أبوظبي. وتتراوح مساحات الفلل بين 110 و140 مترا مربعا.