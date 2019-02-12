ريم الهاشمي: «إكسبو 2020 دبي» علامة فارقة في مشاريع المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

التقت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 دبي.

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واطلعت الهاشمي خلال اللقاء على استعدادات شرطة دبي لتأمين هذا الحدث العالمي الكبير، بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتسليم موقع إكسبو 2020 دبي.واستمعت الهاشمي والحضور، من اللواء عبدالله خليفة المري، إلى شرح مُفصّل حول كافة الاستعدادات والمراحل الخاصة عن الجوانب الأمنية والخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها تحضيراً للحدث العالمي، وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، مشيراً إلى أنه تم تقسيم القطاعات إلى ثلاثة رئيسية هي: قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي. واطلعت الهاشمي على الهيكل التنظيمي للقطاعات وآلية العمل، والتنسيق في ما بينها.

وأضافت: «إننا لا نعتبر إكسبو 2020 دبي مجرد حدث عابر؛ بل هو علامة فارقة على طريق مشاريع أخرى في المستقبل؛ إذ نعمل على أن يستقي إكسبو 2020 دبي، روح ثقافة المؤسسات الوطنية، ونقوم أيضاً بتحضير البنية التحتية الحديثة لهذا الجزء من دبي، مما يشكل رافداً جديداً لدبي الجنوب، وما نبنيه اليوم لا يلبي فقط متطلبات إكسبو 2020؛ بل يبني للأجيال القادمة مدينة يفخرون بها».

من جانبه قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن إكسبو الدولي 2020، يكتسب أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، فهو يشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، ويؤكد قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية؛ نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة ذات المواصفات العالمية، والكوادر البشرية الملمّة بصناعة المعارض والسياحة.