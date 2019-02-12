«الاقتصاد» تدعم مؤتمر «مستقبل التجارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الاقتصاد عن دعمها لمؤتمر «مستقبل التجارة - محورية الشرق الأوسط لآسيا» الذي سيعقد بالشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«آسيا هاوس» في برج الماس في 24 مارس 2018.

ومن المقرر أن تشارك شخصيات بارزة من الحكومة، وقطاعات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، في تحليل تنبؤي حول التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. ويأتي المؤتمر في أعقاب نجاح مؤتمر «النظام التجاري العالمي الجديد» الذي نظمته «آسيا هاوس» ومركز دبي للسلع المتعددة في دبي العام الماضي - والذي حظي أيضاً بدعم رسمي من وزارة الاقتصاد.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد وقّع في شهر يناير الماضي مذكرة تفاهم مع مركز «آسيا هاوس» لجلب سلسلة من الحوارات التجارية رفيعة المستوى إلى الشرق الأوسط. وتم الإعلان عن التوقيع خلال اجتماع عقد في سفارة دولة الإمارات في لندن، وبحضور سليمان حامد المزروعي، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة.