نمو أرباح «جي إف إتش» 9.5% إلى 418.6 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

حققت مجموعة «جي إف إتش المالية» نمواً متواصلاً في الربحية، مسجلة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 115 مليون دولار عن العام المالي 2018، مقارنة ب 103.19 مليون دولار في العام 2017، بارتفاع 11.4%.

وحققت المجموعة صافي ربح للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار (418.6 مليون درهم) بنمو 9.5% عن العام السابق، وذلك بفضل المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام.

يأتي ذلك رغم تراجع أرباح الربع الرابع 37.2% إلى 10.64 مليون دولار مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2017. كما بلغ الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير 10.39 مليون دولار مقارنة ب 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير 2017، بانخفاض 14.5%. بينما انخفض إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في 2018 بقيمة 1.06 مليار دولار مقابل 1.15 مليار دولار في 2017، بتراجع 7.9% بسبب قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.

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وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة: «يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها. ومن بين المعايير القوية التي تستند إليها ثقة السوق في المجموعة حاليا وخلال العام الماضي، جمع أكثر من مليار دولار أمريكي من خلال منتجاتنا الاستثمارية وأنشطة الخزينة وأسواق المال خلال عام 2018، بما يوفر للمجموعة منصة قوية للانطلاق والمضي قدماً في تحقيق النمو وتنفيذ المزيد من الاستثمارات خلال 2019».

وأضاف: «يسرنا الإعلان عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة.8.71٪ بقيمة 85 مليون دولار (30مليون دولار نقداً و55 مليون دولار أسهم منحة) لعام 2018، بعد موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى. إن هذه النتائج الناجحة بالإضافة إلى سياستنا الفعالة في إجراء التوزيعات جعلت من «جي إف إتش» واحدة من بين أكبر المؤسسات الموزعة للأرباح، حيث يعد هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا. ها نحن قد بدأنا عام 2019 بوضع أكثر قوة من ذي قبل، وبما يتماشى مع استراتيجيتنا، وأتطلع إلى الإعلان عن مزيد من النجاحات التي ستحققها المجموعة خلال الفترات المقبلة».

وأوصى المجلس بإلغاء 7% من أسهم الخزينة شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية. وبلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنت مقارنة بما مقداره 3.58 سنت خلال نفس الفترة من 2017.

من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن ملتزمون بتحقيق القيمة للمساهمين واتضح ذلك جلياً خلال 2018 من خلال تحول محفظتنا العقارية. فقد قمنا بالاستحواذ على أصول بقيمة دفترية منخفضة نسبياً وتحويلها إلى أصول فاعلة ومحققة للإيرادات، ويشمل ذلك محفظة كبيرة لقطع الأراضي في الهند، ودبي والبحرين».