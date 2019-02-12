شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار خلاف العراق و«إكسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، أمس الاثنين، إنه ما زالت هناك خلافات بخصوص تقاسم الأرباح بين الحكومة وإكسون موبيل وبتروتشاينا، بشأن مشروع الجنوب المتكامل.

ويضم مشروع الجنوب المتكامل تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وبنية تحتية تتصل بهما. (رويترز)

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