شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تنوي وضع سجلات الرعاية الصحية للأمريكيين على "آيفون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" الاثنين أنها تتعاون مع وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة لوضع سجلات صحية على جوالات "آيفون".



ويعني ذلك أن حاملي بطاقات المحاربين القدامى في أمريكا يمكنهم تلقي أي سجلات تتعلق بصحتهم أو معلومات ترتبط بالحساسية مثلا أو المناعة أو نتائج مختبرية أو أي عمليات جراحية مباشرة على جوالات "آيفون" خاصتهم.



وصرح المدير المالي في "فيسبوك" "جيف ويليامز" أن هذه الخاصية سوف تتيح المزيد من الراحة لمرضى المحاربين القدامى من خلال تتبع أنشطتهم الصحية وأي معلومات تتعلق بها على الجوال.



وليس هذا فقط، بل إن "آبل" تتعامل مع العديد من المستشفيات في الولايات المتحدة لدمج السجلات الصحية للمرضى على برنامج يتعامل معه المرضى على جوالات "آيفون".



ومن الجدير بالذكر أن عدد حاملي بطاقات المحاربين القدامى في أمريكا يناهز تسعة ملايين شخص، وهو ما يعني الحصول على كم هائل من المعلومات وربط بياناتهم بـ"آيفون".



ويرى خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن "آبل" تعطي الفرصة لأنشطة أكبر على جوالاتها فضلاً عن التعامل مع شركات طبية وفي قطاع التأمين، وهو ما يعني املزيد من المكاسب.



ورغم ذلك، لا تخلو أي خطوة إبداعية تتخذها شركة تكنولوجية من المخاوف، والقلق هنا يرتبط بخصوصية المرضى واحتمالات اختراق بياناتهم أو بيعها لشركات أخرى.