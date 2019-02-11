شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط غير النفطي السعودي يرفع النمو في الشرق الأوسط إلى 3 % والان نبدء بالتفاصيل
» توقعات النمو
وأوضح تقرير صندوق النقد في توقعاته للنمو العالمي لعامي 2019 و2020 عن انخفاض قدره 0.2 % لعام 2019، و0.1 % لعام 2020 عما جاء في إصداره بشهر أكتوبر الماضي لـ 3 أسباب، أولها: الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع 2018، وثانياً: الأثر المرحل لتراجُع الزخم في النصف الثاني من 2018، وثالثاً: تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية والانكماش الاقتصادي في العديد من الدول.
» الاقتصاد العالمي
ووضع صندوق النقد الدولي حلولا لرفع النمو الاقتصادي للعالم يتمثل في ضرورة قيام البلدان بتسوية تعاونية وسريعة للخلافات التجارية وما تسببه من عدم يقين بشأن السياسات، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة وزعزعة الاستقرار في اقتصاد عالمي متباطئ بالفعل، وأيضاً اتخاذ تدابير لزيادة نمو الناتج الممكن وتعزيز طابعه الاحتوائي وتقوية هوامش الأمان في المالية العامة والقطاع المالي في بيئة تتسم بارتفاع أعباء الديون وزيادة ضيق الأوضاع المالية.
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