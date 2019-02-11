خبير إقتصادي: قانون الصندوق السيادي كشف أصول تريليونية مهدرة

قال إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي إن قانون الصندوق السيادي كشف أصول تريليونية للدولة غير مستغلة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه الأصول – التي تمثل نحو 3 أضعاف حجم موازنة الدولة – من خلال موازنة الاداء والبرامج.

وأكد سمرة – خلال لقاء عام بعنوان (السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح) الذي نظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم الاثنين- ان قانون العمل الحالي لا يصلح لادارة صندوق مصر السيادي، قائلا “لايمكن ان يرث رئيس الصندوق موظفين”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تعاني من افة إرتفاع عائد الريع مقابل الإنتاج، فهناك نحو 12 مليون عقار مغلقين، ليس بغرض الاستثمار ولكن بغرض التكنيز”.

وطرح الخبير الاقتصادي حلا “لتكنيز” العقارات بان تفرض الضرائب التميزية، التي تختلف من نشاط اقتصادي إلى اخر واعفاء قطاعات معينة من الضرائب من أجل تشجيعها

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