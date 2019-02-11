قالت النائبة سيلفيا نبيل –عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إن فكرة تغيير شكل العملة في الوقت الحالي خطرة في ظل توسع القطاع غير الرسمي، فربما يتسبب في تواجد عملتان.

جاء ذلك خلال لقاء عام بعنوان (السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح) الذي نظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم الاثنين.

واتفق معها في الرأي ايهاب سمرة الخبير الاقتصادي، قائلا انه ربما يؤدي إلى خلق زيادة في طلب على العملة الصعبة أو الذهب بسبب سعي المهربين للتخلص من أموالهم عن طريق “غسيل الأموال

كانت هذه تفاصيل خبر عضوة لجنة الخطة والموازنة بالنواب: تغيير العملة حاليا خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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