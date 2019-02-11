شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 51.46 وارتد صعوداً من هناك، ليشير إلى قوة وحساسية هذا المستوى في تحديد مصير السعر التالي، حيث إن كسره سيدفع السعر نحو 50.00 كمحطة تالية، بينما الصمود أمام الضغط السلبي قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 53.50 ثم 54.40.

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