الان تتابع سباق بين 100 شركة محلية وعالمية لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تتسابق 100 شركة من 35 دولة لتقديم طلبات لتنفيذ سبع مشاريع للطاقة المتجددة في السعودية من أصل 12 ستنفذ خلال العام الجاري، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) لتوليد 1.51 جيجاواط.

وكشف تركي الشهري؛ رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن من الشركات الـ 100 التي تقدمت بطلبات لتنفيذ المشاريع 57 شركة مسجلة في السعودية للاستثمار في هذه المشاريع.

وأضاف الشهري، أن عملية تأهيل الشركات المتقدمة لطلباتها لتنفيذ هذه المشاريع ستكون بشكل تسلسلي بما يعادل كل شهر تقريبا، مبينا أنه من الممكن تقديم التأهيلات المطلوبة خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توضيح المتأهلين بعدها بشهر أو شهرين”.

والمشاريع ستسهم في توليد نحو 1.51 جيجاواط من الطاقة لـ 226.500 أسرة، وتوفير أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وتشمل المشاريع كلا من مشروع القريات 200 ميجاواط، مشروع المدينة المنورة 50 ميجاواط، مشروع رفحاء 45 ميجاواط، مشروع الفيصلية 600 ميجاواط، مشروع رابغ 300 ميجاواط، مشروع جدة 300 ميجاواط، مشروع مهد الذهب 20 ميجاواط.

وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نهاية الشهر الماضي، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع محليا ودوليا.

والمشاريع الـ 12 مشروعا التي تخطط السعودية لطرحها خلال العام الجاري تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3.5 – 4 مليارات دولار، وسيكون تمويلها بشكل كامل من المستثمرين، وذلك ضمن المشاريع التي ستعلن على مدى هذا العام.