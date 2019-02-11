وزير الاتصالات يبحث مع الشركات العالمية زيادة الاستثمارات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة ماجد الفطيم القابضة شريماتي دامال، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وحضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماجد الفطيم للمشروعات.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي. كما التقى طلعت نائب رئيس مجموعة IDC العالمية والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط تركيا وإفريقيا جيوتي لالشانداني، وتناول اللقاء مشاركة الاتجاهات الرئيسية في الصناعة بناءً على أبحاث الشركة، واستكشاف فرص التعاون المحتملة.

وحضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة ناجية العمري مديرة فرع شركة IDC العالمية في مصر والخبير الاستشاري للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ورنجت رجان نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والسيد بارتيك شاه مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

كما عقد طلعت اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة “إميتاك” الإمارتية المتخصصة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجية لقطاعات الأعمال المصرفية والتمويل والطاقة والتعليم والحكومة والرعاية الصحية والاتصالات جوثام راج.

وتناول اللقاء استعراض الميزات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث فرص التعاون المستقبلية، كما جرى مناقشة إنشاء مركز خدمات في مصر لخدمة عملاء الشركة في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

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