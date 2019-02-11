شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره بضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أثرت قوة الدولار على غالبية السلع اليوم، ومن بينها الذهب الذي استأنف خسائر الأسبوع الماضي في الوقت الذي تتحول فيه الأنظار نحو محادثات واشنطن وبكين لحل النزاع التجاري.



وسادت حالة من الارتياح في الأسواق بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" الذي أعرب عن تفاؤله إزاء مفاوضات بلاده مع الصين.



على النقيض، قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بأنه يتوقع احتمالية إغلاق الحكومة الفيدرالية مجدداً بعد انتهاء مدة اتفاق التمويل الحالي – يوم الجمعة المقبل – ليأتي بعد إغلاق حكومي استمر لخمسة وثلاثين يوماً.

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وفي خطاب "حالة الاتحاد" الأسبوع الماضي، طالب الرئيس "ترامب" الكونجرس بالعمل والتعاون بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق لتمويل مشروع إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:31 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.08 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:32 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1312.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1318.7 دولار وأقل سعر عند 1307.1 دولار.