شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الصعود كملاذ آمن خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار اليوم مواصلاً المكاسب على مدار الجلسات الماضية حيث استفادة العملة الأمريكية من كونها ملاذا آمناً بعيداً عن المعادن والسلع، وذلك وسط عدم يقين في الأسواق بشأن قضايا أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف يلتقي وزير الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع بوفد تجاري في الصين لبحث نقاط الخلاف التي تعرقل إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيلتقي نظيره الصيني "شي جين بينج" في مارس/آذار المقبل، وهو ما يعني بعد انتهاء هدنة التسعين يوماً التي يمكن أن يعقبها تفعيل المزيد من الرسوم الجمركية المتبادلة.



على صعيد آخر، ألمح المزيد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي إلى أن سياسة الصبر بشأن رفع الفائدة هي المناسبة بشكل أكبر في الظروف الاقتصادية الحالية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:18 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.08 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.