وزير الطيران يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، وفد البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

وناقش الجانبان الآليات والإمكانيات المتاحة لتعزيز فرص التعاون في مجالات وأنشطة قطاع الطيران المدني المختلفة بما يتماشى مع التطوير المستقبلي الذي يستهدفه القطاع.

ومن جانبه أعرب المصرى عن تطلعه للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي في ظل رؤية وزارة الطيران المدني لدفع عجلة الاستثمار داخل القطاع.

وفى نفس السياق رحب وفد البنك الدولي بالتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، معرباً عن استعداده لدعم الاستثمارات داخل القطاع وخاصة الاستثمار في مشروع إيربورت سيتى “مدينة المطار”.

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