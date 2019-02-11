شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض مع تجدد القلق بشأن الإنتاج الأمريكي وقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط اليوم في أعقاب بيانات ألمحت إلى زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمر الذي يرفع من تخمة المعروض العالمي بالإضافة ارتفاع الدولار.



وكانت شركة "بيكر هيوز" قد أشارت إلى زيادة حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا بسبعة حفارات إلى 854 في الأسبوع الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:28 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.08 نقطة وأقل مستوى عند 96.62 نقطة.

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ومن شأن استمرار صعود الدولار أن يتسبب في ارتفاع قيمة السلع الأمر الذي يجعلها غير جاذبة للمستثمرين.



وارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 2.3% إلى 51.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.5% إلى 61.1 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر 62.3 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.