شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع هامشياً رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي اليوم رغم صدور بيانات يوم الجمعة الماضية تشير إلى قوة سوق العمل خلال الشهر الماضي فضلاً عن ترقب مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كان مكتب الإحصاء الكندي قد أعلن إضافة الاقتصاد 66.8 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وعلى أثر ذلك، ارتفعت العملة المحلية، لكنها تواجه ضغوطاً في الحفاظ على مكاسبها.

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وكانت الأسواق الصينية مغلقة على مدار الأسبوع الماضي للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد وافتتحت تداولات هذا الأسبوع على وتيرة هادئة.



ومن المنتظر عقد محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بين وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" في بكين، وذلك مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية بين البلدين.



وانخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:03 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7514، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7545، وأقل سعر عند 0.7507.