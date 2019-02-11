شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع مع تحول الأنظار نحو مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى ترقب الخطوة القادمة بشأن التمويل الحكومي في أمريكا.



وكان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي قد اتفقا على تمويل الحكومة الفيدرالية لثلاثة أسابيع تنتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط.

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وصرح نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بأنه يتوقع إغلاق حكومياً آخر في ظل عدم وجود اتفاق يلوح في الأفق بين الإدارة والديمقراطيين بالكونجرس.



وسوف يسافر وفد برئاسة وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" إلى الصين لعقد محادثات مع مسؤولين في بكين في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:23 جرينتش بنحو 3 نقاط إلى 25105 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 7309 نقاط، فيما استقر "ستاندر أند بورز" عند 2708 نقاط.