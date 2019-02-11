مصر تستهدف إنتاج 3 مليارات ق/م/ي من غاز حقل ظٌهر بنهاية 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طارق الملا وزير البترول المصري

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الاثنين إن بلاده تأمل بوصول إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط إلى ذروته البالغة ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2019.

كانت مصر قالت هذا الشهر إن الإنتاج في حقل ظُهر، الذي اكتشفته شركة إيني في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقال الملا خلال منتدى للطاقة في القاهرة إن مصر تعمل على ”تسريع إنتاج ظُهر ورفعه إلى معدله الأقصى البالغ أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا... في العام 2019“.