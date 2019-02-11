مصر تستهدف إنتاج 3 مليارات ق/م/ي من غاز حقل ظٌهر بنهاية 2019

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الاثنين إن بلاده تأمل بوصول إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط إلى ذروته البالغة ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2019.
كانت مصر قالت هذا الشهر إن الإنتاج في حقل ظُهر، الذي اكتشفته شركة إيني في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
وقال الملا خلال منتدى للطاقة في القاهرة إن مصر تعمل على ”تسريع إنتاج ظُهر ورفعه إلى معدله الأقصى البالغ أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا... في العام 2019“.
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