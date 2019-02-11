رقم: حجم التجارة بين الإمارات وأميركا من يناير حتى نوفمبر 2018

صدرت أميركا إلى الإمارات سلعاً بـ17.2 مليار دولار

الخليج 365 - الإمارات:

وصلت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا منذ بداية العام الماضي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) العام ذاته إلى 21.8 مليار دولار (80 مليار درهم)، وهي ذات القيمة المحققة خلال الفترة نفسها 2017.

وحسب بيانات "وزارة التجارة الأميركية"، توزعت القيمة كالتالي:

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– 17.2 مليار دولار (63 مليار درهم)، قيمة الصادرات الأميركية إلى الإمارات.

– 4.6 مليارات دولار (16.8 مليار درهم) قيمة الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة.

وبلغت قيمة التجارة المتبادلة بين الإمارات وأميركا 62.75 مليار درهم (17.1 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وبلغت القيمة 56.6 مليار درهم (15.42 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، فيما سجلت 13.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نفسه.

وتصدر الإمارات وتعيد تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية.

وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر الشركاء التجاريين للإمارات وثاني أكبر المصدرين لها، كما تحتل المرتبة الـ11 على قائمة الدول المستوردة من الإمارات.