الرقابة المالية تبدأ تنفيذ استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم البدء في تنفيذ مخطط العام الأول من البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح في بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين أن أولويات العام الأول من الاستراتيجية هي “رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع”.

وأضاف عمران أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصري أوجب علينا ضرورة وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف.

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وقال رئيس الهيئة “إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهه لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية”.

وأضاف أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي.

وتابع: “نستهدف أن يُسهم القطاع بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال تدعيم القدرات المالية للإقتصاد المصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلس والأجنبس”.

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