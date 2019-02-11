لاجارد: نأمل أن تتحسن أوضاع الشعب المصري بعد أن بات الاقتصاد مستقرًا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصري بات أكثر استقرارًا وينمو بوتيرة أسرع بعد تراجع التضخم واستقرار الجنيه المصري.

وأضافت في لقاء مع فضائية “سي إن بي سي عربية” اليوم الاثنين أن “هناك تحسنًا واضحًا في أوضاع الاقتصاد في مصر ونأمل أن يقود ذلك إلى تحسن في أوضاع الشعب المصري”.

وتابعت: “مصر اتخذت إجراءات صعبة وقد عانى جزء من الشعب المصري من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.

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وبحسب لاجارد “فإننا نرى ثمار هذا الإصلاح من خلال اقتصاد بات أكثر استقرارا وينمو بوتيرة أسرع بعد أن تراجع التضخم واستقر الجنيه المصري”.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، قال في بيان له الأربعاء الماضي إن معدلات النمو القوية حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات العاملين بالخارج، بينما تراجعت البطالة إلى أقل مستوى لها منذ 2011.

وقال ليبتون إن مصر تسير في طريقها لتحقيق فائضًا أوليًا نسبته 2% هذا العام المالي، وإن هذا يساهم في تصحيح الأوضاع المالية بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يتضمن حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.

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