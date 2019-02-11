ألمانيا تقرض مصر 250 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال السفير الألماني في القاهرة، يوليوس جيورج لودي، اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستصرف لمصر، 250 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من قرض ميسر، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه سيتم توقيع اتفاق صرف الدفعة الثانية من القرض الميسر، الذي يقدمه بنك التعمير الألماني، بتكليف من الحكومة الألمانية، غدا الثلاثاء، بحضور السفير الألماني والمسؤول عن هذا القطاع لدى بنك التعمير الألماني، هيلموت جاوجس، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وقال السفير الألماني:”لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه، وإن كانت هذه الخطوات المؤلمة بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري”.

وأضاف: “أنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا، إن صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها ما يربو على 250 مليون دولار أمريكي، هو مؤشر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر”.

وقال السفير لوى، إن “ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، قد وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي، ويتعين التركيز في الفترة القادمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة، وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، حتى يتسنى خلق فرص عمل بصورة مستدامة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر”.

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