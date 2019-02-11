«المركزي» يبيع أذون خزانة بمليار دولار لصالح وزارة المالية

باع البنك المركزي، اليوم الاثنين، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 1.014 مليار دولار.

ووافق المركزي في عطاء أذون الخزانة الدولاري الذي طرحه اليوم، على قبول 28 طلبًا من إجمالي 33 طلبًا للشراء بقيمة 1.074 مليار دولار.

واستقر معدل الفائدة على عطاء اليوم عند متوسط 3.797% وهو نفس العائد على العطاء السابق في يناير الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ويحين أجل أذون الخزانة يوم 11 فبراير من العام المقبل 2020.

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