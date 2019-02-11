شكرا لقرائتكم 52 مليون دينار خسارة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 23:39

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على خسارة بلغت نسبتها 0.60 في المئة تعادل 8.45 نقطة، هبوطا الى مستوى 1409.65 نقطة في مقابل 1418.10 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2019 الى 5.41 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.59 في المئة يعادل 5.02 نقطة الى 848.11 نقطة في مقابل 853.13 نقطة، لتتقلص مكاسب المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 3.04 في المئة.



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وهبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.4 مليون سهم في مقابل 6.9 مليون سهم بنسبة هبوط 37 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.08 مليون دينار في مقابل 1.74 مليون دينار لليوم السابق بنسبة تراجع 38 في المئة، بينما ارتفاع عدد الصفقات المنفذة الى 112 صفقة في مقابل 87 صفقة بنسبة ارتفاع 29 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت 4 شركات، وانخفضت 5 شركات أخرى، واستقرت أسعار 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.64 بليون دينار بخسارة 52 مليون دينار نسبتها 0.60 في المئة.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 404 ألف دينار بحريني، شكلت 36 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.43 مليون سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 351 الف دينار، نسبتها 32 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.17 مليون سهم، نُفذت من خلال 15 صفقة، تلاه سهم بتلكو بسيولة بلغت 229 ألف دينار، نسبتها 21 في المئة.