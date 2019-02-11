شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع لليوم الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 23:40

سجلت 67 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي، تعادل 30 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 601 بليون ريال بخسارة 3.6 بليون ريال نسبتها 0.59 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد تراجع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 49 في المئة الى 106 ملايين ريال، في مقابل 206.5 مليون لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 42 في المئة الى 5.03 مليون سهم، في مقابل 8.6 مليون لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 28 في المئة الى 3676 صفقة في مقابل 5117 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الرابع على التوالي، وفقد أمس 0.61 في المئة من قيمته تعادل 63.98 نقطة هبوطاً الى 10441 نقطة في مقابل 10505 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.38 في المئة.

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ونتيجة تراجع الأسعار، استقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الحمراء لليوم الثاني، تصدرها مؤشر قطاع العقارات الهابط 1.97 في المئة الى 2457 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الهابط 1.56 في المئة الى 976 نقطة.

وسجل مؤشر التأمين ثالث خسارة نسبتها 1.25 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة نسبتها 0.71 في المئة الى 3167 نقطة.

وحقق مؤشر الخدمات خامس أكبر خسارة نسبتها 0.64 في المئة الى 7147 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 0.63 في المئة، تلاه مؤشر النقل بخسارة 0.62 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.16 في المئة الى 3798 نقطة.