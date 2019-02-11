ماستركارد يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 11-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 2.61 نقطة ، وذلك فيظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 225.35 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 209.91 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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