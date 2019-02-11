شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -26.15 نقطة ، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتعرض بذلك لضغطه السلبي من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك وطيلة استقرار تداولات السهم أدنى مستوى 1595.15 نتوقع المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 1476.36 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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