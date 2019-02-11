سيروس ساتالييت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 11-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 0.04 نقطة ، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 5.95 ، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 5.55 ، طيلة ثبات المقاومة 5.95 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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